Treinreizigers moeten dit weekend rekening houden met extra reistijd

BREDA - Treinreizigers in de richting van Breda, Tilburg en Eindhoven moeten dit weekend rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden kan de reistijd oplopen tot een half uur.

Vrijdag, zaterdag én zondag rijden geen intercity’s tussen Dordrecht en Breda. De Sprinters rijden wel.

Bussen

In de nacht van zaterdag op zondag rijden vanaf halftwee geen Nachtnettreinen tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Eindhoven en Rotterdam. Thuisblijven of eerder weggaan hoeft niet. De NS zet bussen in.

Op zondag is er geen treinverkeer tussen Breda, Tilburg en Den Bosch. Ook tussen Eindhoven en Den Bosch rijdt geen enkele trein. Er worden bussen ingezet. Maandagochtend zou alles weer volgens normale dienstregeling moeten rijden.