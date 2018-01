NAC-trainer Stijn Vreven merkt dat hij uniek is: 'Ik heb een hele andere visie'

BREDA - PSV oefent op trainingskamp tegen Corinthians en Fluminense, terwijl Willem II een oefenwedstrijd speelt tegen Hibernian. En NAC? De Bredase club speelt tijdens het trainingskamp geen enkel oefenduel. Dat is een bewuste keuze van trainer Stijn Vreven.

"Ik heb gemerkt dat ik daar uniek in ben. Iedereen speelt een of twee oefenwedstrijden. Ik heb daar een hele andere visie over", zegt Vreven op de dag van vertrek naar Portugal.



"Ik ga op trainingskamp om zoveel mogelijk en zo hard mogelijk te kunnen trainen. PEC Zwolle speelt tegen Sparta, daar reis je dan tweeduizend kilometer voor. Iedereen doet wat hij denkt dat hij moet doen, maar ik doe het anders", aldus de Belgische oefenmeester.



Vreven kiest voor veel trainen. "Met of zonder wedstrijd scheelt in mijn schema vijf trainingen. Dat is enorm veel. Ik wil juist zo goed en functioneel mogelijk trainen, daar gebruik ik elk trainingsmoment voor.""Wij kunnen nu in de ideale omstandigheden onze conditietrainingen en tactische trainingen doen. Ik hecht minder belang aan een oefenwedstrijd", sluit de NAC-trainer af.