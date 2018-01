Man wilde meisje (15) ronselen voor strijd in Syrië, justitie eist jaar celstraf

DEN BOSCH - Een 22-jarige man uit Den Bosch die een meisje (15) wilde ronselen voor de strijd in Syrië moet als het aan justitie de cel in. Tegen hem is vrijdagmiddag twee jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De man, met Macedonische roots, leerde het meisje uit Brussel kennen via een computerspelletje. Ze raakten bevriend. Hij zou hebben geprobeerd haar over te halen om naar Syrië te gaan om te strijden bij Islamitische Staat (IS). Toen dat niet lukte bleef hij het meisje en haar familie lastigvallen en bedreigen.



Ongelovige varkens

De man stuurde berichtjes waarin hij zei dat hij in Syrië was om zijn moslimbroerders te helpen bij de strijd tegen ongelovige varkens. In werkelijkheid was hij helemaal niet in Syrië.



De man stuurde beelden van onthoofdingen door IS via WhatsApp naar het meisje. Hij bedreigde haar ook met de dood.



Angst aanjagen

De man ontkende dat hij het meisje wilde ronselen voor IS. Hij wilde haar alleen maar bang maken, zegt hij. De man was woedend omdat zij hem had beledigd. Zo zei ze dat hij kleiner was dan zij en dat hij at als een beest.



Voor de officier van justitie staat vast dat de man wel degelijk het meisje wilde ronselen en dat hij sympathiseerde met IS. Volgens de officier was hij echter geen grote ronselaar die alle moskeeën afging. De uitspraak is over twee weken.