Kenji is pas 10, maar nu al vrijwilliger in de zorg: 'Ik doe dit veel liever dan voetballen'

TILBURG - Kenji Hommel is nog maar 10 jaar oud, maar nu al de meest geliefde vrijwilliger van verzorgingshuis Het Laar in Tilburg. Hij heeft zelfs al een echt vrijwilligerscontract. Daarmee is hij waarschijnlijk de allerjongste officiële vrijwilliger in de zorg.

Hij probeert elke woensdagmiddag aanwezig te zijn in servicecentrum Het Laar in Tilburg. Als dat door omstandigheden niet lukt, dan komt hij extra in het weekend. Kenji wordt blij van het helpen van anderen. "Als je ziet dat anderen daar weer blij van worden, geeft mij dat gewoon een goed gevoel", zegt hij met een serieus gezicht.

Kenji werkt graag als vrijwilliger in het verzorgingshuis (tekst gaat door onder de video).

Voetballen

Op de vraag wat zijn klasgenoten ervan vinden dat hij zijn vrije woensdagmiddag in het verzorgingshuis slijt, is hij helder. "Ze vinden het gek, maar ook wel weer leuk. Stiekem willen ze allemaal een keer komen kijken. En weet je, ik vind dit gewoon een stuk leuker dan een potje voetballen."

Elke week speelt hij een spelletje dammen met meneer Van den Bruggen. Die vindt dat prachtig. "De meeste kinderen lopen maar een beetje op straat te rommelen hè, dit heeft tenminste nog een doel", zegt hij.



Uit nood geboren

Het vrijwilligerswerk van Kenji werd eigenlijk uit nood geboren. Zijn vader was ziek, dus moest hij een paar uurtjes met zijn moeder mee naar haar werk. Daar vond hij meteen zijn draai. Vanaf die dag besloot hij om minstens één keer in de week te komen helpen. Dat wilde het zorgcentrum wel graag goed regelen. Officieel, op papier.

Een 10-jarige die een contract krijgt als vrijwilliger. Daar had Het Laar nog niet eerder mee te maken gehad. Dat bleek wel toen Kenji netjes bij de gemeente probeerde om een Verklaring Omtrend Gedrag (VOG) aan te vragen. De baliemedewerkster van de gemeente Tilburg nam al snel contact op met Carin Laros, de coördinator van de vrijwilligers. Alles was uitgezocht, maar Kenji kan pas écht een VOG aanvragen als hij 12 jaar oud is, was de mededeling.

Trots

Het Laar kan er eigenlijk niet mee zitten. Kenji heeft een vrijwilligerspolo en een naambordje. Zo kunnen alle bewoners zien dat Kenji officieel als vrijwilliger werkt. "En daar zijn wij hartstikke trots op", besluit Carin.