Is wethouder Paul Smeulders dit jaar wél de beste bestuurder van het land?

HELMOND - De Helmondse GroenLinks-wethouder Paul Smeulders is genomineerd voor de titel ‘Beste bestuurder van Nederland’. Vorig jaar maakte hij ook al kans, maar toen ging commissaris van de Koning Wim van de Donk er met de titel vandoor. Ook hij is dit jaar weer genomineerd.

Titelhouder Wim van de Donk en Paul Smeulders kennen elkaar maar al te goed. Van de Donk was namelijk Smeulder's professor op de universiteit. “Ik appte hem vandaag en hij wist nog helemaal niets af van zijn nominatie. Maar hij is echt mijn voorbeeld. Dat ik samen met hem in de top sta, is echt geweldig”, zegt de wethouder.

‘Super mooi’

Hoewel de jonge wethouder een positief mens is, denkt hij niet dat hij veel kans maakt op de titel dit jaar. “Eerder won Aboutaleb, vorig jaar Van de Donk. Dat is wel een categorie waarmee ik me niet zou willen vergelijken. Zij hebben al zoveel bewezen. Maar de nominatie is wel super mooi.”



Paul Smeulders is sinds 2014 wethouder Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken in Helmond. Daarnaast werkt hij parttime bij Natuurmonumenten. In Helmond staat hij vooral bekend als wethouder die duurzaamheid op de kaart zet. Hij haalde dit jaar de Tweede Kamer nét niet, maar daar is hij ondertussen wel overheen. “Dat is gewoon politiek, ik ben nog heel erg jong en wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren.”

De winnaar wordt op 18 januari bekendgemaakt.