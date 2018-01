Bewusteloze Sam van beruchte spoorwegovergang gered: 'Zonder Jan was ik overreden door een trein'

DEN BOSCH - Sam Post (25) kan het verhaal navertellen, maar het had niet veel gescheeld of het was anders afgelopen. Afgelopen dinsdag kwam ze bij de beruchte spoorwegovergang in Orthen met haar wiel tussen de rails terecht. Sam viel en raakte bewusteloos. Jan Hoedemakers (40) uit Den Bosch zag het gebeuren en dacht geen seconde na. Hij redde het leven van Sam, want kort nadat ze weg was gedragen raasde de trein voorbij. "Als ik mijn hond niet had uitgelaten, was Sam er niet meer geweest."

Sam rust nu uit bij haar moeder in Amersfoort. Aan het ongeluk bij de spoorwegovergang hield ze de nodige verwondingen over. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis werd een hersenkneuzing, een breuk in haar schedel en interne bloedingen in haar hersenen geconstateerd. Van het ongeluk zelf herinnert ze zich weinig.

"Ik heb het alleen van horen zeggen. Ik weet alleen dat ik op de fiets stapte naar mijn werk. En het volgende moment wat ik herinner is dat ik wakker werd in het ziekenhuis."

Jan redde Sam van de beruchte spoorwegovergang bij Orthen (tekst gaat door onder de video).





'Zonder Jan was ik er niet meer geweest'

Sam realiseert zich dat haar ongeluk heel anders had kunnen aflopen. "Zonder Jan was ik nu overreden door een trein." Ook de moeder van Sam, Hetty Slooter, is Jan eeuwig dankbaar. "Ik heb al contact met hem gehad. Jan is echt een topper."

De redder is vereerd met de bedankjes, maar hij is er vooral nuchter onder. "Ik was op de juiste plek, op de juiste tijd. Gelukkig was ik mijn hond aan het uitlaten. De telefoon staat nu roodgloeiend. Het is mooi dat ik nu als held word gezien, maar het is tijd dat er iets gebeurt aan de gevaarlijke spoorwegovergang. Dit kan niet."

Bij de spoorwegovergang in de wijk Orthen gebeuren wekelijks ongelukken. "Ik hoop echt dat Sam het allerlaatste slachtoffer is bij de overgang. Dit mag écht niet meer gebeuren", aldus Jan.

Groot gevaar

De lijsttrekker van de lokale partij Bossche Groenen, Judith Hendrickx, ziet de spoorwegovergang al een tijd als een groot gevaar voor fietsers. “Al jaren komen fietsers hier met hun band vast te zitten tussen de rails. Tot nu toe zonder dodelijke afloop, maar moeten we hier dan op gaan zitten wachten?” Hendrickx vindt van niet. Ze brengt de onveilige verkeerssituatie sinds 2014 onder de aandacht bij het college van burgemeester en wethouders in Den Bosch.

Naast de ligging van het spoor ziet Hendrickx nog een probleem. “Om de tien minuten rijdt er een trein over het spoor bij Orthen. De slagbomen zijn bijna continu dicht. Dit is fietsers een doorn in het oog en dus slalommen sommigen om de dichte spoorbomen heen. En dat terwijl de spoorwegovergang ook nog op een drukke fietsroute ligt waar vooral scholieren rijden. Als er niets gebeurt, is het wachten op het volgende slachtoffer.”

Oplossing

Hendrickx heeft ook al een oplossing voor het probleem. “Ik pleit voor een ondergrondse tunnel voor de trein op deze plek. Op deze manier is er geen spoorwegovergang meer voor de fietsers en worden zij dus niet gehinderd door passerende treinen en gevaarlijke rails.”

ProRail vindt de spoorwegovergang bij Orthen een moeilijk probleem en ziet een oplossing niet snel gerealiseerd. “Het probleem kan niet 1,2,3 worden opgelost. Dit komt door de financiën ervan, maar ook zeker door de duur van de realisatie", zegt René Vegter, woordvoerder van ProRail.

ProRail ziet als mogelijke oplossing het recht leggen van de spoorrails. Over de duur van deze oplossing doet de spoorbeheerder geen uitspraken. “Dit doe ik niet, omdat ik bang ben dat we de verwachtingen niet waar kunnen maken", aldus Vegter.

Balen

Al enige tijd is ProRail in overleg met de gemeente om tot een oplossing te komen. Dit heeft nog niet tot concrete maatregelen geleid en daar baalt Hendrickx van. “Ik snap echt niet dat geld het probleem kan zijn. Er kan wel heel veel geld worden uitgetrokken voor het Jeroen Boschjaar of andere zaken, maar voor de veiligheid van burgers wordt blijkbaar niet makkelijk betaald.”