Film over oud-topcrimineel John Jansen uit Breda in première op Netflix

De documentaire over het leven van de Bredase topcrimineel John Jansen (links), is te zien op Netflix.

BREDA - Hij maakte deel uit van de beruchte Juliëtbende die in de jaren negentig terecht stond voor hasjhandel, ontvoering en afpersing. Maar oud-topcrimineel John Jansen uit Breda maakte ook honderden arme gezinnen uit die stad blij door geld te storten voor Sinterklaascadeautjes. Over zijn leven werd een film gemaakt, die 5 januari in première gaat op Netlix.

In de twee uur durende film komen zowel het criminele verleden als de toekomstplannen van John Jansen voorbij.

Brabantse bioscopen

De film, gemaakt door regisseur Jay Oliveira, draaide eerder al in verschillende Brabantse bioscopen.



LEES OOK: Topcrimineel en Sinterklaas: docu over leven John Jansen in Breda in première



"Bekijk de dramatische opkomst, ondergang en verrassende vrijgevendheid van oud-drugsbaas John Jansen", zo maakt Netflix reclame voor de documentaire.

Beelden van Breda en Eindhoven

In de film zijn verschillende beelden uit Breda te zien, onder meer opgenomen op een begraafplaats. Ook het festival Extrema Oudoor in Eindhoven is te zien.