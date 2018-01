Rondleiding door Dakar-bivak en ontspannen op de massagetafel [VIDEO]

LIMA - Druk wordt er gesleuteld aan de auto van Ebert Dollevoet. Want als zaterdag de start is, moet alles perfect zijn. Negen keer eerder deed de coureur uit Valkenswaard mee aan de Dakar Rally, nooit haalde hij de finish. Omroep Brabant volgt zijn team bij de tiende poging.

Benieuwd hoe het bivak eruit ziet, waar alle teams hun kampement hebben opgeslagen? We kregen een rondleiding van Nico, de chauffeur van de servicetruck van Dollevoet. De echte topteams, zoals Peugeot en Kamaz, hebben grote paviljoens neergezet. De kleinere teams, zoals dat van Dollevoet, moeten het doen met een partytent.



Rondleiding door het Dakar-bivak (tekst gaat door onder de video)



Ondertussen ligt coureur Ebert Dollevoet op een massagetafel. Even ontspannen, als voorbereiding op al die uren in de auto zitten. “We zijn geen 18 meer”, lacht Dollevoet. “Dus het is wel fijn om alles een beetje los te maken. Ik heb veel problemen in mijn schouders gehad, dus het is geen overbodige luxe.”

