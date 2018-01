A4 bij Dinteloord dicht voor spoedreparatie, brandende truck met frituurvet veroorzaakte schade

DINTELOORD - De snelweg A4 bij Dinteloord is sinds vrijdagavond afgesloten tussen knooppunt Zoomland en Tholen. Er is een spoedreparatie nodig, nadat vrijdagochtend een vrachtwagen met frituurvet in brand vloog.

De brand zorgde voor een ravage, de rijbaan werd in beide richtingen afgesloten voor schoonmaakwerkzaamheden. Pas om kwart over drie konden automobilisten er weer langs.



Schoonmaken bleek echter niet genoeg. Het wegdek was zo beschadigd dat reparatie nodig is, aldus de Verkeersinformatiedienst.



A4 zaterdagochtend pas weer open

De weg gaat pas zaterdagochtend weer open, hoe laat is niet bekend.



Verkeer moet omrijden via Roosendaal (A58, A17, A59).