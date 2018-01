De kerstboom kan de deur uit, maar... wat doen we ermee?

EINDHOVEN - Het is zaterdag Driekoningen, de christelijke feestdag waarop de wijzen uit het oosten worden herdacht. Maar voor veel mensen is het vooral de dag dat de kerstboom de deur uitgaat. Weg met al die gezellige versieringen in huis. Maar wat doen we met de boom?

In veel gemeentes worden kerstbomen niet meer verbrand, maar in Rijen was het vrijdagavond traditiegetrouw goed druk bij de kerstboomverbranding. Zeker honderd kinderen keken naar het symbolische einde van het kerstfeest.



In Ulvenhout zou de verbranding dit jaar niet doorgaan vanwege strengere milieuwetten, maar toch gingen ook daar zo'n zevenhonderd bomen in rook op.

Hotel voor de boom

Maar er zijn natuurlijk nog meer opties. Zo kun je de kerstboom een tweede leven geven door hem naar een kerstbomenhotel te brengen, zoals die in Waalre. Tegen een vergoeding wordt je boom een jaar lang geparkeerd in de grond.



Je kunt de boom natuurlijk ook zélf in de tuin poten, maar dat is niet altijd een succes. De boom is namelijk meestal al iets te ‘oud’, waardoor hij het vaak niet overleeft. Daarnaast staat de boom wekenlang in een warme woonkamer, wat de boom niet veel goeds doet.

In veel gemeentes moet je de kerstboom naar een punt brengen, waarna de boom vernietigd wordt. Als je heel veel geluk hebt, wordt hij zelfs bij je thuis opgehaald.



Op zolder

Maar het állermakkelijkste is natuurlijk een boom die gewoon weer terug in de doos kan... Die haal je dit jaar gewoon weer van zolder.