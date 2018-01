Twee huizen beschoten in Breda, een auto uitgebrand [KAARTJE]

In Ambachtenlaan werd ook een auto in brand gestoken (Foto: Marcel van Dorst).

BREDA - In de Ahornstraat en het Hagehof in Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee huizen beschoten. Vermoedelijk is er met een automatisch wapen geschoten.

Bij het huis aan het Hagehof zijn naast de voordeur de kogelinslagen te zien. Bij het huis in de Ahornstraat sneuvelde door de kogels een ruit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend.



De politie zocht in de wijk Princenhage naar de daders. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet.



In de omgeving, de Ambachtenlaan, werd ook een auto in brand gestoken . Of de incidenten iets met elkaar hebben te maken is niet duidelijk.