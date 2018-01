Auto door brand verwoest in Ambachtenlaan Breda

BREDA - In de Ambachtenlaan in Breda is vrijdagnacht een auto door brand verwoest.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon de auto niet meer redden. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle.



Eerder in de nacht zijn er in de Ahornstraat en aan het Hagehof in Breda twee huizen beschoten. Het Hagehof is in de directe omgeving van de Ambachtenlaan. Of de autobrand en de schietpartij iets met elkaar te maken hebben, is nog onbekend.