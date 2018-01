Weggelopen agressieve politiehond is weer terug bij het baasje

DINTELOORD - De weggelopen agressieve politiehond in Dinteloord is weer terug bij het baasje. Dat meldt de politie zaterdagochtend via Burgernet.

Vrijdagavond had de politie opgeroepen om uit te kijken naar de ontsnapte Mechelse herder. De hond zou agressief kunnen reageren.



Mensen die de Mechelse herder zouden zien werd aangeraden om niet zelf de hond te benaderen, maar het alarmnummer 112 te bellen.





Eerder stuurde de politie deze tweet: