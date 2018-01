Dakar-route veeleisend: bijna 9000 kilometer, veel off-road en hoge hoogtes

EINDHOVEN - Wedstrijddirecteur Etienne Lavigne noemt het 'de meeste interessante Dakar sinds de verhuizing naar Zuid-Amerika'. De coureurs gaan zaterdag van start met motoren, quads, auto's en trucks. De rally trekt door Peru, Bolivia en Argentinië.

Het is dit jaar een jubileumeditie. Het is de veertigste editie van Dakar en de tiende keer dat de rally in Zuid-Amerika gereden wordt. De start is in Peru, daarna gaan de coureurs door Bolivia en het slot is in Argentinië.De 515 deelnemers hebben in totaal 54 verschillende nationaliteiten. Er zijn dit jaar 78 debutanten en er doen 11 vrouwen mee aan Dakar. Ze krijgen zware beproevingen. In totaal rijden ze in veertien etappes bijna 9000 kilometer. Zeven van de veertien etappes zijn honderd procent 'off-road'. En vijf dagen rijden de coureurs boven de 3000 meter hoogte.Sportief directeur Marc Coma kijkt uit naar een mooie Dakar. "De terugkeer naar Peru geeft ons de kans om onbekend terrein te verkennen. De coureurs worden geconfronteerd met verschillende zandlanden. Bolivia is fysiek veeleisend voor de avonturiers, ze moeten de grenzen van hun uithoudingsvermogen opzoeken. De beslissende uitdaging wacht in Argentinië."