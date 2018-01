Moord Miet van Bommel: DNA afgenomen van 'geselecteerde personen'

BLADEL - In de zaak rond de vermoorde Miet van Bommel uit Bladel heeft de politie van een aantal mensen DNA afgenomen. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

Van Bommel (84) werd half februari 1992 dood gevonden in haar huis in Bladel. Ze was seksueel misbruikt en met grof geweld om het leven gebracht.



Alleenstaand en hulpbehoevend

Van Bommel had met haar man jarenlang café Van Bommel gerund. Ze woonde in de Sniederslaan, waar vroeger het café gevestigd was. De bejaarde vrouw was in 1992 alleenstaand en hulpbehoevend. Ze was slechtziend en één van haar benen was geamputeerd.



Het cold case-team van de politie Oost-Brabant is 'volop bezig' met het onderzoek naar de dood van Van Bommel. Nadat in uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau Brabant aandacht aan deze zaak werd besteed, kwamen bijna honderd tips binnen. "Die tips worden stuk voor stuk nagetrokken. Er werden ook namen genoemd van mensen die in de ogen van tipgevers mogelijk betrokken zouden zijn bij de dood van Miet. Uiteindelijk is daar een aantal personen uit geselecteerd om DNA af te staan. Dit DNA wordt vergeleken met het DNA dat wij hebben verkregen uit technisch onderzoek. Het DNA-onderzoek is nog bezig en we verwachten dat in de loop van 2018 af te ronden. Over de resultaten valt op dit moment nog niets te zeggen."