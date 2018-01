Willem II versterkt zich met Giliano Wijnaldum

TILBURG - Willem II heeft Giliano Wijnaldum definitief in huis gehaald. De 25-jarige verdediger speelt tot het eind van dit seizoen bij de eredivisieclub uit Tilburg.

De jongere broer van Liverpoolspeler Georginio speelde de laatste seizoenen in het buitenland, in Duitsland bij Bochum en in de Verenigde Staten onder meer bij Philadelphia Union.



In Nederland kwam hij eerder uit voor AZ, FC Groningen en Go Ahead Eagles.