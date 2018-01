Eindhovenaar die Erdogan met raketwerpers wilde vermoorden al jaren in beeld bij AIVD

EINDHOVEN - De Eindhovenaar die begin december werd opgepakt omdat hij een aanslag zou willen plegen op de Turkse president Erdogan werd al jaren gevolgd door de AIVD. Dat meldt het AD zaterdag. Twee Nederlanders, waaronder de Eindhovense Burak A., werden in Griekenland opgepakt. Ze wilden toeslaan tijdens een bezoek van Erdogan aan Athene.

De krant heeft uitgezocht hoe het verleden van beide mannen eruit ziet. Daaruit blijkt dat de AIVD de twee al langer in de gaten hield. De AIVD heeft zelfs de bankrekeningen van de twee mannen bevroren.



Radicale organisatie

De AIVD wilde met deze maatregel voorkomen dat ze geld doorsluisden naar de radicaal linkse Turkse beweging DHKP-C. Deze organisatie heeft al verschillende aanslagen in Turkije gepleegd.



Voordat deze maatregel werd genomen, kwamen de mannen al in beeld omdat de demonstraties organiseerden in Nederland tegen Erdogan. Tijdens een bezoek van de Turkse president aan Nederland gooide één van hen een fles naar het Turkse konvooi.



Berucht

In Griekenland kwamen de mannen in beeld om dat een beruchte Turkse activist gevolgd werd. Deze bleek in Griekenland contacten te onderhouden met de mannen. Niet veel later werden ze samen met 7 andere verdachten opgepakt en werden ze wereldnieuws.



Volgens de Griekse politie zijn er bij de arrestatie notities gevonden waaruit blijkt dat de verdachten een aanslag wilden plegen op Erdogan. Het plan was om het presidentiële konvooi in groepjes onder uur te nemen waarbij de twee mannen het werk zouden afmaken door zich te richten op Erdogan.



Verrast

De advocaat van de mannen wilde niet reageren. De familie van de Eindhovenaar wilde alleen kwijt, 'dat ze volledig verrast' was dat de Burak A. in Griekenland was. De verdachten zitten nog steeds vast in Athene.