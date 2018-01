Stijn Vreven niet bezig met handhaving, NAC-trainer kijkt omhoog

BREDA - Stijn Vreven is inmiddels een jaar in dienst bij NAC, de trainer tekende op 1 januari 2017 zijn contract. Hij kijkt met een goed gevoel terug op het eerste jaar, bovendien heeft hij veel vertrouwen in de komende maanden.

"Ik kijk toch wel met een bepaalde trots terug op het eerste jaar. Ik ben gekomen met de hoop om te promoveren. Iedereen weet hoe dat verhaal is gelopen. NAC Breda is terug waar het hoort te staan, in de eredivisie", zegt Vreven.



Het avontuur op het hoogste niveau is tot nu toe vol leermomenten. "Het gaat met vallen en opstaan. We hebben fantastische overwinningen, maar ook een paar debacles. Maar ik ben zeer tevreden over de ontwikkeling van de ploeg, zowel van de spelers individueel als het collectief. We zitten nu ook in een bepaalde flow om in de tweede seizoenshelft genoeg punten te pakken om ons meer dan te handhaven."



Handhaving

NAC staat momenteel vijftiende, Vreven denkt niet na over een scenario waarbij de Bredase club aan het einde van het seizoen lager staat. Handhaving realiseren is dan ook niet het doel. "Voor de buitenwereld klinkt het zo nog altijd. Maar die woorden gebruik ik niet naar mijn spelers. Ik ben ervan overtuigd dat we ons handhaven, ik kijk eerder hoe hoog we kunnen eindigen."



Welke positie NAC kan bereiken blijft de vraag. "Buiten Ajax, PSV misschien het laatste half uur en Vitesse in de eerste wedstrijd, heeft geen enkele tegenstander ons van het kastje naar de muur gespeeld", geeft Vreven aan.



De Belg is vol vertrouwen in zijn doel. "Mits wij blijven groeien, in volwassenheid en zakelijkheid. En, ik zeg het voor de laatste keer, mits de scheidsrechters een beetje aan onze kant gaan zijn. Het gaat na een optelsom om vijf of zes strafschoppen, als je dat uitrekent naar punten… dat is een lekker aantal."



Versterkingen

NAC wordt in verband gebracht met meerdere mogelijke versterkingen, maar Vreven zal niet al te snel een speler halen. "Wij houden onze ogen heel groot open. Maar alleen als het financieel en sportief mogelijk is om echt een meerwaarde te halen, dan zullen we toeslaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met deze groep, die veel potentie heeft, onze doelstelling waar moeten kunnen maken."