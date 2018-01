De kersttuin van Ronald en Marie-José kan weer opgeruimd worden: 'Het was een topjaar!'

BREDA - De lampjes gaan weer voor een jaar de schuur. De bewoners van het Bredase kersthuis aan de Oranjeboomstraat, blikken tevreden terug: "Het was een topjaar met zo'n 4000 bezoekers", zegt Marie-José.

De show met lichtjes en muziek in de voortuin aan de Oranjeboomstraat trekt heel veel bekijks. Het wordt ieder jaar groter. Toch heeft Marie-José niet echt iets met Kerst. "Het is gewoon hobby. De een gaat breien en ik doe dit. Ik vind vooral het programmeren van de show leuk. Binnen heb ik zelfs geen kerstboom."



Magnetron duurder

Op de vraag of de familie met Kerst geen torenhoge energierekening heeft met al die lampjes moet Marie-José lachen."Welnee joh, het is allemaal LED. Als ik de magnetron aanzet ben ik duurder uit."





In december moesten er zelfs verkeersregelaars aan te pas komen om alles in goede banen te leiden. De show trekt heel veel bezoekers uit een armere wijk vlakbij. "Die mensen komen soms wel vier keer per week met de kinderen en hebben geen geld om te gaan uit eten", aldus Marie-José.Goedkoop is het niet om een grote Kerstshow in je tuin te houden. Alleen de 'mega tree' die dit jaar in de tuin stond kost al vijfduizend euro. Bezoekers kunnen vrijwillig iets doneren door geld in een brievenbus te stoppen.Marie-José is ondertussen al weer bezig met de voorbereidingen voor Kerst van dit jaar. De eerste bestellingen voor nieuwe lampjes gaan de deur al uit.