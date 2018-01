De stadspoorten van Woudrichem gaan dicht voor (alweer) hoogwater

WOUDRICHEM - De komende dagen wordt in het rivierengebied opnieuw hoogwater verwacht. Het waterpeil wordt zo hoog, dat het Waterschap Rivierenland in vestingstad Woudrichem een tijdelijke hoogwaterkering heeft opgebouwd in de Waterpoort. Met het opbouwen van de zogeheten kistdam wordt voorkomen dat een deel van Brabant de komende tijd onder water komt te staan.

“Zes jaar geleden”, zegt Jacco Koman van Waterschap Rivierenland. “Zes jaar geleden hebben we de kistdam voor het laatst opgebouwd. Hoewel we pas maandag een hogere waterstand verwachten wilden we geen risico nemen. Als het water harder stijgt en de windrichting verandert onverwachts, dan kan de praktijk opeens heel anders worden. Daarom hebben we besloten om de kistdam zaterdag al op te bouwen.”



Zandzakken voor de deur

Koman vertelt ook dat de waterschappen maatregelen nemen bij Nijmegen en Zaltbommel. “Het gaat om water uit Duitsland, het staat daar al heel hoog. Dat in combinatie met de enorme hoeveelheid neerslag van de afgelopen tijd zorgt ervoor dat het waterpeil (via de Rijn) in de Nederlandse rivieren ook fors gaat stijgen."



Oud maar doeltreffend

De kistdam in de Waterpoort is een tijdelijke waterkering die al eeuwenlang wordt opgebouwd bij extreem hoogwater. In de poort – in vaktermen een coupure – zitten aan weerszijden sleuven. In die sleuven komen balken en daartussen weer zand. Simpel en al eeuwen heel doeltreffend.



Voor de passagiers van de veerdienst is het de komende dagen een klein beetje zwaarder. Willen ze het vestingstadje in, dan moeten ze via planken ook nog eens de kistdam over. Een beetje klunen, maar dan zonder ijs.