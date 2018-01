'Olcay is heel berekenend, dat kán niet anders', oud-deelnemers over Wie is de Mol? 2018

HILVERSUM - De zoektocht kan beginnen! Zaterdagavond presenteert Art Rooijakkers de achttiende serie van het populaire tv-programma Wie is de Mol?. De Brabantse eer wordt daarin - behalve door de presentator uit Geldrop - hooggehouden door de Waalwijkse modetopvrouw Olcay 'SuperTrash' Gulsen. Is zij de Mol? Toine van Peperstraten en Patrick Martens namen deel aan de series van respectievelijk 2006 en 2008. Zij helpen je alvast op het goede spoor. Of juist niet...

"In de eerste aflevering van Wie is de Mol moet je iedereen nog leren kennen, dat is lastig", benadrukt Fox Sports-presentator Toine van Peperstraten uit Hilvarenbeek. "Zes of zeven mensen denk je te kennen en van een paar mensen wil je meer zien. Je moet opletten niet gelijk een tunnelvisie te krijgen."



"Er zitten dit jaar wel een paar moeilijke types tussen", vindt de Bredase acteur Patrick Martens. Hij wijst op het filmpje waarin Loes Haverkort zich voorstelt op de Wie is de Mol?-site. "Die zegt dat ze heel geduldig is, maar ook heel ongeduldig kan zijn. Tegenstrijdige dingen. Dan denk ik: jij bent raar. En Stine, zo'n filosoof. Die zegt dat ze eigenlijk niet kan liegen... Iederéén kan liegen. Maar een mol hoeft niet te liegen. De mol doet wat niet mag, maar blijft vooral dicht bij de waarheid."Van deze groep kent Martens niet veel deelnemers persoonlijk. "Alleen Ron Boszhard, een beetje. Hij is echt de grootste molfan van Nederland. Die weet alles en wil al jaren meedoen. Ik hoop alleen voor hem dat hij niet te véél en te moeilijk nadenkt in het spel. Want dan is hij een van de eersten die afvalt."Je kán je namelijk niet voorbereiden op dit spel, volgens Martens. "Je moet een beetje persoonlijke dingen van de kandidaten weten en er heel open in gaan. Niet met theorieën hoe je het spel wil gaan spelen. Go with the flow, oren en ogen openhouden. Want je weet niet wanneer je gaat slapen, eten en welke opdrachten je gaat doen. Ieder jaar zit er een mindfuck in het programma. Als je je van tevoren bedenkt hoe je het spel wil spelen, gaat het mis. Dat kan niet."Tijdens Wie is de Mol? kunnen de kandidaten met elkaar geld verdienen voor de groepspot. Dat geld gaat uiteindelijk naar de winnaar van het spel, degene die de Mol ontmaskert. De mol probeert de opdrachten zoveel mogelijk te saboteren."Maar de laatste jaren gaat het niet meer om de pot. Iedereen maakt zichzelf verdacht", constateert sportjournalist Van Peperstraten. "Het is bijna té. Dat vind ik een beetje jammer."Van Peperstraten werkte jarenlang bij Studio Sport. Uit die tijd kent hij ook journaalpresentatrice Simone Weimans, die dit jaar meedoet aan Wie is de Mol? "Simone is naast Rik van de Westelaken een van de weinige NOS-journaalpresentatoren die ooit heeft meegedaan aan dit programma. Dat is best opmerkelijk." Verder gaat hij letten op zanger en pianist Ruben Hein. "Hij valt nooit zo erg op. Ik ben benieuwd hoe los hij in zo'n programma als dit is. Ook ben ik benieuwd of Jean-Marc van Tol net zo grappig en droog is als zijn tekeningen van Fokke & Sukke. Jan Versteegh lijkt me iemand met een vlotte babbel, net zoals Boszhard en Emilio Guzman. En Olcay is echt zo'n zakenvrouw. Die moet heel berekenend zijn, dat kán niet anders."Martens ziet in Versteegh in ieder geval geen potentiële verrader. "Hij is net zoals Ron Boszhard een grote fan van dit programma. Als fan wil je het spel spelen, denk ik. Niet de mol zijn. Ik wilde dat zelf in seizoen 8 ook niet."