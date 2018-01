Bewoners na schietpartij Breda: 'Er kwam al langer vreemd volk bij de woning'

BREDA - Buurtbewoners van de Ahornstraat en de Hagehof in Breda maken zich al langer zorgen over de veiligheid van de wijk. Dat laten ze aan Omroep Brabant weten na de schietpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag. "Er gebeuren de laatste tijd wel vaker dingen hier."

Twee huizen werden in de nacht beschoten, vermoedelijk met een automatisch wapen. Meerdere bewoners geven aan dat ze dertien schoten hoorde en kort daarna een vluchtauto hoorde wegscheuren. Op een paar honderd meter afstand van de huizen brandde ook een auto uit. De politie onderzoekt het verband tussen deze zaken.



'Vreemd volk'

Buurtbewoner Pièrre (70) woont in de buurt van het Hagehof. Hij dacht in eerste instantie dat de schietpartij vuurwerk was. Volgens hem kwam er al langer 'vreemd volk' bij de woning. "Ik denk dat het te maken heeft met drugs dealen. We zien veel mensen die uit auto's stappen met buitenlandse kentekens, bij de woning langsgaan en maar kort blijven. En we zien mensen van auto naar auto overstappen."



Ook de 43-jarige Danny woont bij het Hagehof in de buurt. Hij denkt dat het 'geen zuivere koek' is. "Je mag blij zijn dat het 's nachts gebeurt en niet overdag als er kinderen rondlopen."Volgens hem is de veiligheid in de buurt achteruit gegaan. "Het is de laatste tijd onrustiger. Auto's die hard weg rijden in de nacht, jongelui die rondhangen. In de zomer vonden we messen en breekijzers in de struiken. We hebben vaker aan de wijkagent gevraagd of die er iets aan wilde doen. Maar zonder resultaat tot nu toe."Pièrre is het met hem eens. “Ik woon hier nu 43 jaar. Ik heb de wijk zien veranderen. De gezelligheid is hier echt weg, ik voel me hier niet meer veilig.”