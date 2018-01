De start van Dakar 2018 [LIVEBLOG]

EINDHOVEN - Dakar 2018 begint zaterdag 6 januari in Peru, later rijden de coureurs ook door Bolivia en de finish is in Argentinië. Omroep Brabant volgt de Brabantse coureurs op de voet en dat laten we iedere dag zien.

Verslaggevers Ronald Sträter en Twan Spierts zijn bij de start in Peru en volgen de coureurs tot en met de finish op 20 januari. We laten zien hoe het met de Brabantse coureurs gaat, laten ze aan het woord en geven een kijkje achter de schermen. Iedere wedstrijddag is er een liveblog waarin we informeren over Dakar 2018.