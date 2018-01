Hoog waterpeil Biesbosch laat rietspoor achter

WOUDRICHEM - Het water in de Biesbosch zakt en dat verloopt niet ongemerkt. Door de wind zijn veel losgeraakte rietstengels gemengd met modder op de weg gekomen.

De beheerder zal wel wat werk hebben met het schoonmaken van de wegen. De verwachting is dat de komende dagen het water weer zal stijgen.



Voorzorg

Woudrichem heeft uit voorzorg voor het stijgende waterpeil de Waterpoort afsloten. De doorgang in de stadsmuur is dichtgemaakt met balken. In de ruimte tussen de balken zit zand, waardoor het waterdicht wordt.



De sluiting is nu ongeveer een meter hoog en daardoor kunnen auto's niet parkeren op parkeerplaats d'n Bol. Voetgangers en fietsers kunnen wel over de sluiting met een loopplank.



Veer

Het veer van en naar Gorinchem en Sleeuwijk blijft zolang de waterstand het toelaat gewoon varen.