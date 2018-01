A4 bij Halsteren weer open na spoedreparatie

BERGEN OP ZOOM - De A4 bij Halsteren is weer vrij voor het verkeer. Een stuk wegdek is daar vervangen. Op die plek brandde vrijdag een vrachtwagen uit met frituurvet .



De brand zorgde voor een ravage, de rijbaan werd in beide richtingen afgesloten voor schoonmaakwerkzaamheden. Dat schoonmaken ging erg moeizaam vanwege het vet.



Reparatie

Schoonmaken bleek niet genoeg. Het wegdek was zo beschadigd dat reparatie nodig is, aldus de Verkeersinformatiedienst



Vandaag was er daarom een spoedreparatie. De weg tussen knooppunt Zoomland en Tholen was hierdoor tot zaterdagmiddag 16.00 afgesloten.



Omleiding

Het verkeer werd omgeleid via Roosendaal.