Van Abbemuseum heeft met meesterschilders even 'duurste kamertje van Eindhoven'

EINDHOVEN - "Dit is op momenteel waarschijnlijk het duurste kamertje in Eindhoven", aldus een vroege bezoeker op de allereerste dag van van de tentoonstelling 'Topstukken on tour' in het Van Abbemuseum. Grote meesters als Rembrandt, Picasso, Karel Appel en Monet hangen er gebroederlijk naast elkaar in een zaal. Tijdelijk, want over drie weken gaan ze weer naar een ander museum in Nederland.

Zeventig jaar. Zo lang is het geleden dat er voor het laatst een werk van Rembrandt van Rijn in het Eindhovense museum hing. "Dat was in 1948, net na de oorlog," weet conservator Steven ten Thije. "Het schilderij hoorde bij een tentoonstelling met herwonnen kunstbezit, kunst die gestolen was onder de Duitse bezetter."



'Oude meesters in hedendaags museum'

Het Eindhovense museum richtte daarna zijn pijlen op hedendaagse kunst, maar voor deze tentoonstelling maakt het graag een uitzondering. "Dit zijn werken die gekocht zijn dankzij de Bankgiroloterij, dus eigenlijk zijn ze betaald door alle Nederlanders die daarin meespelen. Het is goed dat ze nu in heel Nederland te zien zijn."



De kunstwerken komen uit de collecties van het Rijksmuseum, het Kroller Muller Museum, het Mauritshuis en het Van Goghmuseum. "We merken aan de reacties dat we hiermee een publiek aanspreken dat meer van oude meesters houdt." Door dat werk te koppelen aan stukken uit de eigen moderne collectie hoopt het Van Abbe ook die bezoekers te 'verleiden'.



Bezoekers zijn enthousiast over de tentoonstelling op de allereerste dag. "Sommige werken hebben we eerder al eens gezien," zegt een geïnteresseerd paar uit Amersfoort. "Maar het is leuk om zoveel mooi werk nu bij elkaar te zien."Een man uit Zwolle stelde zijn bezoek aan het Van Abbemuseum er zelfs een paar dagen voor uit, zodat hij de topstukken van dichtbij zou kunnen zien. "Ik vind vooral het schilderij van Jacob van Ruisdael erg mooi."