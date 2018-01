Bedrijfsongeval bij tabaksverwerker in Eindhoven, persoon ernstig gewond

EINDHOVEN - Bij het bedrijf HTL en DHT aan de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven is zaterdag een persoon ernstig gewond geraakt. Het bedrijfsongeval gebeurde rond vijf uur zaterdagmiddag.

Het slachtoffer zat bekneld en is bevrijd. Een traumahelikopter landde in de buurt. Ook de brandweer en twee ambulances werden opgeroepen.



Amputatie

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door een trauma-arts. Volgens omstanders zou er sprake zijn van amputatie van een voet. De politie spreekt van ernstige verwondingen aan de voet.



HTL en DHT is een tabaksverwerker, zaterdagmiddag was het bedrijf niet bereikbaar. De Inspectie SZW doet onderzoek naar het bedrijfsongeval.