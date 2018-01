Achtbaanfans maken laatste rit in dé klassieker van de Efteling, Python krijgt nieuw jasje

KAATSHEUVEL - Eftelingfans grijpen dit weekend hun kans voor het allerlaatste ritje in de oude, vertrouwde Python. De populaire achtbaan gaat maandag drie maanden dicht voor groot onderhoud. "We gaan hem heel erg missen."

De achtbaan wordt volledig afgebroken en vervolgens opnieuw opgebouwd. Alleen de lift, het station en de fundering blijven in tact. De 36 jaar oude baan is aan vervanging toe. Het uiterlijk van de achtbaan, bijvoorbeeld de loopings, kurkentrekkers en bochten, blijft hetzelfde.



De attractie is tot zeker 30 maart gesloten. Het is voor het eerst dat de Efteling een grote attractie helemaal opnieuw bouwt. De vernieuwing werd meerdere keren uitgesteld.Het was even spannend of de fans echt een ritje kunnen maken. Vanwege slechte weersomstandigheden sloot de attractie de afgelopen dagen regelmatig.

Klassieker

"Ik kom speciaal om afscheid nemen van de Python. Ik ga hem heel erg missen. Drie maanden is heel lang", vertelt Pieter Leebooij (27) uit Rotterdam. "Dit is de klassieker. En dan spreek ik namens alle achtbaanfans. We krijgen er vast een mooie, nieuwe Python voor terug."

Ook Harrie van Eijck (70) komt voor het laatste ritje. Hij kan zich de opening van de attractie nog herinneren. "Dat was een bijzonder grote attractie voor die tijd. Heerlijk dat hij twee keer over de kop gaat."



Opening 1981

De achtbaan werd op 12 april 1981 geopend. De attractie kostte destijds zo’n tien miljoen gulden. Het was een revolutionaire zet van de Efteling. Het was de grootste achtbaan van Europa.



Bovendien was het een opvallende wijziging in de strategie van het park: de achtbaan heeft geen sprookjesthema. Later kwam de focus weer volledig op sprookjes te liggen.