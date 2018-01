Klaas Dijkhoff wint opnieuw een prijs, nu ook liberaal van het jaar

BREDA - Hij was al de 'Best geklede man' en 'De slimste mens'. En nu is VVD-policitus Klaas Dijkhoff uit Breda door de jongerenafdeling JOVD ook nog uitgeroepen tot 'Liberaal van het jaar'.

JOVD-voorzitter Splinter Chabot vindt dat Dijkhoff zichzelf weet te blijven in het politieke circus van Den Haag. "Met nuchterheid en een frisse kijk op zaken weet hij de politiek weer aantrekkelijker te maken en laat hij de persoon achter de politicus zien."



LEES OOK: Hier haalt de bestgeklede man van Nederland zijn pakken: 'Een Dijkhoffje is Britse stijl'



Het zijn niet alleen maar VVD'ers die er met de prijs vandoor gaan. Eerdere winnaars zijn onder meer Hans Teeuwen, Arjen Lubach en advocate Inez Weski. De leden van de JOVD kunnen jaarlijks stemmen op een persoon die zich heeft ingezet voor de liberale waarden en ideeën.



Verloren

Het lijkt alsof de Bredase politicus de een na de andere prijs wint. Maar dat is niet helemaal waar. De verkiezing voor 'Politicus van het jaar' won hij niet, hoewel hij wel genomineerd was. Thierry Baudet van Forum voor Democratie ging er met die titel vandoor.



LEES OOK: Klaas Dijkhoff is de slimte mens! En dit weet hij van Brabant