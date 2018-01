Het team van Ebert Dollevoet is er klaar voor [VIDEO]

LIMA - Een enorme chaos was het zaterdag bij de start van de eerste etappe van de Dakar Rally. Maar het team van Ebert Dollevoet is er klaar voor. Negen keer eerder deed de coureur uit Valkenswaard mee, nooit haalde hij de finish. Omroep Brabant volgt zijn team bij de tiende poging.

Is de wagen er klaar voor en hoe gaat het eraan toe bij de start? Onze verslaggevers Ronald Sträter en Twan Spierts gingen een kijkje nemen en reden mee door de chaos.



Ebert Dollevoet blijft rustig onder alle gekte. "Het is mooi voor de mensen hier, maar voor ons is het beter als we zo snel mogelijk de weg op kunnen en starten met de proef." Volgens zijn navigator Arjan Arendse zitten er een paar pittige passages in het parcours. "Ik ben reuze benieuwd wat ze voor ons in petto hebben."

