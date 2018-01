Burgemeester sluit beschoten huizen Breda: 'Er hadden veel onschuldige slachtoffers kunnen vallen'

BREDA - De gemeente Breda sluit per direct de twee woonhuizen aan Ahornstraat en de Hagehof die in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn beschoten. Ze gaan drie maanden dicht. Ook plaatst de gemeente bij beide panden een mobiele camera en houdt de politie verscherpt toezicht.

Burgemeester Paul Depla: "Dit soort buitensporig geweld in een woonwijk is schokkend. Er hadden veel onschuldige slachtoffers kunnen vallen."



Grote risico's

De woningen worden gesloten vanwege grote risico's op verstoring van openbare orde. De periode van drie maanden kan verlengd worden als het onderzoek van de politie daar aanleiding toe geeft, laat de gemeente weten. Er is gezorgd voor alternatieve huisvesting voor de betrokkenen.



LEES OOK: Twee huizen beschoten in Breda, een auto uitgebrand: 'Ik moest gelijk naar binnen van de politie'



Buurtbewoners vertelden zaterdag aan Omroep Brabant dat ze zeker dertien schoten hoorden, vermoedelijk afgevuurd met een automatisch wapen. Kort daarna hoorden buurtbewoners een auto hard wegscheuren. Op een paar honderd meter afstand van de huizen brandde ook een auto uit. De politie onderzoekt nog een verband tussen deze twee zaken.



Veiligheid in wijk

De bewoners maken zich al langer zorgen over de veiligheid van de wijk. Zo zagen enkele bewoners al langer 'vreemd volk' bij de woning aan de Hagehof langsgaan.