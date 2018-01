Auto vliegt uit de bocht: drie auto's total loss en een gewonde

BREDA - Een automobiliste is zaterdagavond met hoge snelheid uit de bocht gevlogen aan de Mastbosstraat in Breda. Ze raakte daarbij een boom en twee auto's die langs de weg geparkeerd stonden.

De bestuurster raakte niet gewond. Er zaten in ieder geval twee passagiers bij haar in de auto. Eén van hen raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De drie auto's raakten total loss.



De Mastbosstraat is tijdelijk afgesloten en de politie doet onderzoek naar het ongeval.