Een kijkje in de kist van Jurgen van den Goorbergh [VIDEO]

LIMA - Dit jaar rijden er twee Brabantse kistrijders de Dakar Rally: Jurgen van den Goorbergh uit Breda en Edwin Straver uit Rijswijk. Maar wat zit er eigenlijk in de kist van de motorcoureurs?

Een kistrijder is een motorcoureur die zonder hulp van monteurs en zonder hulp van buitenaf de motor moeten onderhouden. Het enige wat ze hebben is een kist. Onze verslaggevers nemen een kijkje in de kist van Jurgen van den Goorbergh.

Olie, filters en gereedschap

In de kist zitten spullen om de motor te onderhouden, zoals olie, filters en gereedschap."Niet te veel, niet te weinig. En daar moet je het mee doen", vertelt Van den Goorbergh. Zaterdag had hij de kist niet hard nodig. "We lopen de motor vandaag even globaal na, maar hij heeft niet veel geleden."