Fietser zwaargewond na aanrijding in Eindhoven, automobilist rijdt door

EINDHOVEN - Een fietser is zaterdagavond rond middernacht geschept in Eindhoven. Het slachtoffer is ernstig gewond geraakt. De automobilist is doorgereden.

De fietser werd geschept op de kruising van de Eisenhowerlaan en de Wolvendijk. Een speciaal medisch team van het Radboud UMC heeft hulp verleend. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.



De automobilist reed door richting Insulindeplein. De donkerkleurige stationwagen had na de aanrijding zichtbare schade aan de voorkant.



Een uur na het ongeluk werd de auto gevonden op de oprit van een huis aan de Boschdijk. De bestuurder is spoorloos. De auto is niet van de bewoners van dit huis.