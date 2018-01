Auto brandt uit op de A2, bestuurder is spoorloos

De auto was niet te redden. (Foto: Bernt van Dongen/FPMB)

LIEMPDE - Op de A2 bij Liempde is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uitgebrand. Hoe dit kon gebeuren, is niet duidelijk.

Het vuur brak rond halfdrie uit. Voorbijgangers die de vlammen zagen, waarschuwden de brandweer. Toen die aankwam, stond de auto al in lichterlaaie en was de bestuurder nergens te bekennen.



Rijstroken dicht

De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Vanwege de brand werden twee rijstroken van de A2 tijdelijk afgesloten.