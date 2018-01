Politie denkt te weten wie doorrijder ongeluk Eindhoven is, situatie slachtoffer (45) kritiek

EINDHOVEN - De politie denkt te weten wie de automobilist is die zaterdagavond doorreed nadat hij een fietsster aanreed op de Eisenhowerlaan in Eindhoven. De zoektocht naar de doorrijder is volgens een woordvoerder van de politie uitgebreid, maar hij is dus nog niet gevonden. Het 45-jarige slachtoffer van de aanrijding, een vrouw uit Eindhoven, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Ze heeft onder meer ernstige verwondingen aan haar onderlichaam. De vrouw stak iets na halftwaalf zaterdagavond de kruising van de Eisenhowerlaan met de Wolvendijk over toen ze werd geschept door een donkere auto. Deze reed door.



De fietsster bleef zwaargewond achter. Ze was niet aanspreekbaar.



Auto gevonden

De auto van de doorrijder werd een uur na de aanrijding gevonden op de Boschdijk in Eindhoven. Het gaat om een Volkswagen Polo. De wagen is meegenomen voor onderzoek.



Dat de politie denkt te weten wie de bestuurder is, heeft volgens een woordvoerder onder meer te maken met de kentekengegevens van de auto.



Getuigen gezocht

De politie vraagt getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren of mensen die de beschadigde Polo kort na het ongeluk nog hebben zien rijden, zich te melden.



Mogelijk hebben zij informatie die kan leiden tot de aanhouding van de bestuurder.