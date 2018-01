Welke route reed doorrijder in Oss? [KAARTJE]

OSS - De route van de doorrijder in Oss die daar op 1 januari een vrouw aanreed, wordt steeds duidelijker. "Maar we kunnen de puzzel nog niet helemaal leggen", zegt een woordvoerder van de politie zondag. "We zitten met een aantal gaten in de route die de doorrijder na het ongeluk moet hebben afgelegd."

Duidelijk is dat de bestuurder van de grijze Ford Transit Connect direct na het ongeluk via de Berghemseweg, waar het ongeluk gebeurde, het Industriepark-West is ingereden. Hiervan gaf de politie eerder beelden vrij.

Op basis van andere camerabeelden en informatie van getuigen, denkt de politie dat het busje een eindje verder weer de Berghemseweg op is gereden. Om vervolgens om tien over halfeen vanaf die weg de Landweerstraat-Noord in te slaan. Van daaruit zou het busje verder zijn gereden via de Valkstraat.

Vervolgens ontbreekt een deel van de route en komt de Ford Transit Connect weer in beeld op de Verlengde Tuinstraat en de Oude Kerkstraat. En even later op de Leygraaf. Om één minuut voor een is het busje voor het laatst te zien op de Looveltlaan in Oss.





Bij de stip gebeurde het ongeluk. De blauwe lijn is de route die de chauffeur vervolgens nam, de stippellijnen zijn plekken waar hij mogelijk gereden heeft.De vader van het slachtoffer (28) loofde eerder een beloning uit van 1000 euro voor de tip die leidt naar de aanhouding van de dader. Zijn dochter hield aan het ongeluk een hersenschudding en veel kneuzingen over.

Getuigen/beelden gezocht

De politie is nu op zoek naar camerabeelden of informatie van getuigen waarmee de gaten in de route van de doorrijder kunnen worden ingevuld. Ook spreekt ze graag met getuigen die de grijze Ford Transit Connect na een uur in de nacht van 1 januari nog hebben zien rijden.



"We zetten vol in op het oplossen van deze heftige zaak", zegt een woordvoerder. Eerder al deed de politie een nadrukkelijk beroep op de bestuurder van het busje om zich te melden. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.



Met de fietser die de politie zocht omdat hij het ongeluk waarschijnlijk heeft zien gebeuren, heeft de politie inmiddels wel contact gehad.