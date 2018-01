Hoogwater in Den Bosch: in 1995 was het erger! [FOTO'S]

DEN BOSCH - Het water in de Maas heeft door de vele regen erg hoog gestaan de afgelopen week. Dat geldt ook voor de Dieze en de Aa, waardoor sommige Bosschenaren misschien weer aan het jaar 1995 moeten denken. Al zijn er genoeg verschillen: nu daalt het water alweer en is de situatie beheersbaar, toen ging de stad gebukt onder het vele water.

A2 onbegaanbaar

De hoge waterstanden roepen in de regio Den Bosch herinneringen op aan 1995 - toen stond het water daar zo hoog dat de A2 bij Den Bosch twee weken lang onbegaanbaar was voor het verkeer - en in 1996. Het was even spannend, maar uiteindelijk hoefde niemand geëvacueerd te worden. Zo erg als in die tijd is de overlast nu niet. Gelukkig maar, als je de foto's uit die tijd terugziet...





Het huidige hoogwater komt doordat het in de stroomgebieden van alle drie de rivieren heeft geregend en ook de komende dagen regen wordt verwacht. "Dit kan leiden tot uiterwaarden en kades die onder water komen te staan en dijkdoorgangen die dicht moeten", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.Zaterdag besloot waterschap Rivierenland in vestingstad Woudrichem al een tijdelijke hoogwaterkering op te bouwen in de Waterpoort. Deze kistdam moet voorkomen dat dit deel van Brabant de komende tijd onder water komt te staan.Op dit moment daalt het water in de Maas alweer, en dat geldt ook voor de Dieze en de Aa.