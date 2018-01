Droom komt uit voor darter Jeffrey Sparidaans met debuut op Lakeside

FRIMLEY GREEN - Darter Jeffrey Sparidaans (24) uit Tilburg heeft zaterdag al wat sfeer kunnen proeven in de Lakeside Country Club in Frimley Green. Daar waar het WK darts van ‘de andere bond’, de BDO, momenteel wordt gespeeld. Hij zat al even als toeschouwer in de zaal in Engeland. Maar zondagavond is het zover. Dan maakt de Tilburger er zijn debuut.

"Een droom die uitkomt", vertelt hij vanuit Engeland in het programma Sportlunch van Omroep Brabant.



Sparidaans noemt Lakeside een mooi podium om een goede stap te zetten naar misschien ooit het grote-mannen-WK. Dat van de andere bond, de PDC. Daar waar de bedwinger van Michael van Gerwen, Rob Cross, op 1 januari de wereldtitel veroverde.

Hard getraind

Voor Sparidaans komt zondagavond dus een droom uit. Hij maakt zijn debuut op Lakeside. En daar heeft de Tilburger hard voor getraind. "De laatste tijd zo’n vier uur per dag. En daarbij heb ik veel toernooien gegooid", geeft hij aan. Dit alles naast zijn baan als hovenier.

Tegen zijn tegenstander Dennis Nilsson uit Zweden heeft de Tilburger nog nooit gegooid. Maar hij heeft hem in Engeland al wel zien trainen. Zondagavond om acht uur wordt duidelijk hoe Sparidaans het er vanaf brengt in deze tot nu toe belangrijkste wedstrijd van zijn carrière.

Willem Mandigers door

Hij gaat er in elk geval alles aan doen om zich via de voorronde te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Eindhovenaar Willem Mandigers gaf Sparidaans zaterdag al het goede voorbeeld. Mandigers plaatste zich voor de tweede ronde van het WK door met 3-0 van Nick Kenny uit Wales te winnen.

De als tiende geplaatste Eindhovenaar overleefde met deze overwinning voor het eerst de eerste ronde op Lakeside.