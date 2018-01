Jochen Otten dolblij met terugkeer naar Brabant: 'Tilburg is net als Berlijn en Manchester'

TILBURG - Na twaalf jaar in Amsterdam is stand-upcomedian en columnist Jochen Otten - die opgroeide in Loon op Zand - terug in Brabant. Hij woont nu Tilburg. En daar vindt volgende week ook de première plaats van zijn nieuwe solovoorstelling 'Troosten'.

"Ik dacht dat het in Amsterdam gebeurde", legt Otten uit. Maar hij is blij dat hij terug is in Brabant. "Ik vind Tilburg heel tof. De sfeer is er goed. Die is een stuk positiever dan twaalf jaar geleden, toen ik er wegging. Mensen hebben er zin in, er zijn veel goede ideeën, er zijn veel nieuwe kroegjes en bedrijven schieten uit de grond. Ik vergelijk Tilburg met Berlijn en Manchester. Er zijn veel kunst- en muziekopleidingen, dus veel studenten en muzikanten naast de fabrieksarbeiders die er ook nog zijn. Die mengelmoes vind ik geweldig."





In het najaar van 2017 was Otten nog te zien in Sluipschutters. Dat is een humoristisch sketchprogramma dat wordt uitgezonden door BNNVARA. Het programma bestaat uit korte sketches waarin Ronald Goedemondt, Bas Hoeflaak, Leo Alkemade en Otten een hoofdrol spelen.Die sketches zijn erg populair onder jongeren. Goed voor 145 miljoen hits op YouTube. Otten hoopt dan ook dat het afgelopen derde seizoen een vervolg krijgt. "Maar in de tv-wereld is het altijd afwachten of je nog een seizoen krijgt. Dat hangt af van geld, kijkcijfers maar ook de tijd die we als makers hebben."Otten noemt Sluipschutters 'geweldig om te maken'. "We beginnen met een leeg vel en afzonderlijk schrijven we alle drie scenes. Als we samenkomen, proberen we daarmee elkaar te laten lachen. Lukt dit, dan komt die scene erin. Sluipschutters is lol trappen. Ik vind dat we steeds beter worden, maar ook in onze eerste seizoenen zaten topscenes. We worden wel wat relaxter op de set."De Tilburger schrijft die sketches in Spanje. "Daar ga ik vijf weken heen om personages en locaties te bedenken. Soms heb je wel een leuk idee, maar geen einde. Maar dan weet een van de andere dat wel. Of verzint iemand het juiste personage. Zoiets ontstaat door elkaar."Maar de komende tijd is zijn blik gericht op het theater. 'Troosten' is Ottens zevende solovoorstelling. "Tijdens deze voorstelling zeg ik iets over de wereld en de verharding van de samenleving", legt de standup-comedian uit. "Deze voorstelling gaat over een gebrek aan empathisch vermogen. Dat verwijt krijg ik vaak. Zelf vind ik dat dit niet zo is. Dat leg ik in het programma uit."Als cabaretier ben je altijd je eigen materiaal, legt hij uit. "Of er genoeg gebeurt in mijn leven om een solovoorstelling mee te kunnen vullen?" Lachend: "Ja joh en comedy is onuitputtelijk. Als er niks gebeurt, gaat de voorstelling over het feit dat er niks gebeurt..."