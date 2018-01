Boef mag optreden op Noorderslag, maar wel met een extra debat over zijn gedrag

EINDHOVEN - Het optreden van de Tilburgse rapper Boef op Eurosonic Noorderslag in Groningen later deze maand gaat gewoon door. De recente vrouwonvriendelijke uitspraken van de rapper zijn voor de organisatie geen reden het optreden te schrappen, wel komt er een extra debat over 'gedragingen in de muziek'.

Eerder deze week werden er bierdouches aangekondigd door boze bezoekers van het festival. Ze waren het er niet mee eens dat Boef hier op komt treden, nadat hij op Snapchat drie dames die hem een lift gaven voor 'kechs' (straattaal voor 'hoeren') had uitgemaakt. Eerder besloten andere podia en festivals wel om optredens van de rapper te schrappen.



Inhoudelijke keuze

Noorderslag noemt het programmeren van Boef een 'inhoudelijke keuze gebaseerd op creatieve prestaties'.



"Met het succes van zijn track ‘Habiba’, de best bekeken Nederlandse videoclip aller tijden, en zijn debuutalbum ‘Slaaptekort’ is het duidelijk dat Boef een actuele en relevante artiest is waar je niet omheen kunt" aldus de organisatie. "Het boycotten van Boef is niet het juiste antwoord op dit dilemma. Dit is niet het eerste en zal zeker niet het laatste geval zijn waarbij je vraagtekens kan zetten bij het gedrag, de songteksten of andere uitingen van artiesten."



Debat over gedrag

Wel zegt Noorderslag zich te distantieren van de vrouwonvriendelijke uitspraken van Boef. Naar aanleiding hiervan wordt er een extra debat ingelast.



Dat debat moet gaan over 'gedragingen in de muzieksector, de impact van social media en de daaruit voortvloeiende keuzes voor organisaties'.