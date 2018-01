Man (29) aangehouden na aanrijding Eindhoven, slachtoffer doorrijder buiten levensgevaar

EINDHOVEN - In het onderzoek naar de ernstige aanrijding op de Eisenhowerlaan in Eindhoven heeft de politie zondagmiddag een verdachte aangehouden. Bij de aanrijding raakte een vrouw ernstig gewond, de automobilist reed door.

De aangehouden man is een 29-jarige man zonder vast woonadres. Hij meldde zich zondag zelf op het politiebureau. Zijn rijbewijs is al enige tijd verlopen.



Slachtoffer buiten levensgevaar

Het 45-jarige slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht maar is nu buiten levensgevaar, zo laat de politie weten.



De vrouw stak zaterdagavond de kruising van de Eisenhowerlaan met de Wolvendijk over toen ze werd geschept door een donkere auto. Deze reed door.