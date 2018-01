Volg hier live de tweede etappe van de Dakar Rally, problemen voor Dollevoet en Leeuw

Ton van Genugten in actie in de etappe van zaterdag (Foto: Willy Weyens)

PISCO - De Dakar Rally gaat zondag verder met de tweede etappe. De deelnemers rijden een 267 kilometer lange proef in het duinzand rondom Pisco. Omroep Brabant houdt de rit live bij in een liveblog. 'Ik heb er veel vast zien staan. Het is bijltjesdag denk ik.'

Het rondje Pisco van zondag is 90% off-piste en dus zijn de navigatiekwaliteiten van groot belang.



Ebert Dollevoet zit in de problemen. De kruiskoppeling aan z'n stuurstang zit vast. De coureur uit Valkenswaard, racepechvogel pur sang, stond een hele tijd stil maar lijkt inmiddels weer te rijden. Ook Mark Leeuw heeft het niet makkelijk. De koppelingsplaat van zijn truck heeft er geen trek in en dus moet zijn team op zoek naar een nieuwe.



De tekst gaat verder onder het liveblog, dat je ook kunt volgen in een groot scherm.



Bij de trucks zette Ton van Genugten uit Eersel de vijfde tijd neer. Hij gaf 20 minuten toe op etappewinnaar Eduard Nikolaev. Maurik van den Heuvel uit Boekel eindigde als twaalde, gevolgd door Janus van Kasteren uit Veldhoven.Bij de motoren was Maikel Smits uit Schijndel de beste Nederlander. Hij werd 53ste. Jurgen van den Goorbergh werd 61ste, Edwin Straver uit Rijswijk bleef net binnen de top-100 (96) en Luc van de Huijgevoort uit Luyksgestel kwam binnen als 107e.Kees Koolen uit Bergeijk finishte als vijfde op zijn quad.

Zaterdag

De Brabanders kwamen de eerste etappe zaterdag goed door. Eindhovenaar Marc Leeuw was de uitzondering: hij deed 4,5 uur over 33 kilometer en wond er geen doekjes om. 'Dit is gewoon kut.'



