Beschoten huis al eerder in het vizier van politie en gemeente, 'er is gelijk actie ondernomen'

BREDA - Het beschoten huis in de Bredase wijk Princenhage was al bekend bij de politie. Dat zegt burgemeester Paul Depla. Begin december kwamen er al concrete signalen van drugsoverlast binnen.

“Op het moment dat die signalen kwamen, is er door de politie gelijk actie ondernomen en werd het pand onderzocht”, zegt burgemeester Depla. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het pand aan de Hagehof in Princenhage beschoten. Ondanks de meldingen van drugsoverlast, wist Paul Depla niet dat de situatie zo uit de hand zou lopen.



“Als je je bedenkt dat we heel vaak signalen krijgen over drugsoverlast en drugspanden. Dan zouden we bij elke situatie moeten denken: ‘Daar kunnen dit soort schietpartijen ontstaan’. Nee, daar wil ik niet aan denken. Dat is ook de reden dat we gezegd hebben: we grijpen nu direct in."



Achtergrond van de schietpartijen

Volgens burgemeester Depla is niet te zeggen of de beschietingen in de nacht van vrijdag op zaterdag ook te maken hadden met drugsoverlast. “Ik heb geen idee wat de achtergrond is van de beschietingen. Ik constateer alleen dat er geschoten is en dat het heel erg mis had kunnen gaan, zowel in Princenhage als in Tuinzicht. En dat is voor mij onacceptabel."



"Wat de achtergrond ook precies is, voor mij als burgemeester is het belangrijkste dat de buurt veilig moet zijn en dat de bewoners veilig moeten zijn.”