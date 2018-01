Zijtaart breekt wereldrecord langste rij skelters

De rij skelters in Zijtaart

ZIJTAART - Meer dan 250 mensen trotseerden zondagmiddag de kou in Zijtaart om op een skelter te gaan rijden, Ze deden mee met wereldrecordpoging langste rij trapskelers. Klokslag één uur reden ze in een lange rij door het dorp.

Een jury en een notaris hielden de stand bij. Zowel jongeren als ouderen reden mee op de skelters. De geslaagde recordpoging maakt deel uit van "De 24 uur van Zijtaart". Een weekend lang bruist het dorp dan van de actviteiten.



Guinnes book

De deelnemers kwamen niet alleen uit Zijtaart, maar ook uit omliggende dorpen en zelfs uit Limburg. Volgens organisator Twan van de Meerakker was de animo bijzonder groot. Het Zijtaartse record zou in het befaamde Guinness Book of Records moeten komen.