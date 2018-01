Carnavalswedstrijd in de snijdende kou, met een blaaskapel en veel bier

HILVARENBEEK - Een blaaskapel, genoeg Schrobbelèr voor iedereen, supporters, veel bier en een voetbal. Alle ingrediënten voor een gezellige carnavalswedstrijd waren zondagmiddag in huis bij voetbalclub Hilvaria in Hilvarenbeek. Want hoewel het bij de meeste verenigingen winterstop is, betraden hier toch 22 spelers het veld. Prins Thijs d'n Irste organiseerde een voetbalwedstrijd tussen carnavalsvereniging de Pezerikken en Hilvaria 7.

De inzet van de wedstrijd? "Eeuwige roem en waarschijnlijk wel iets vloeibaars", legt Prins Thijs d'n Irste uit. Het idee van de wedstrijd komt van hem. De prins trapt in zijn vrije tijd namelijk een balletje bij het zevende team van Hilvaria. Dus een paar maanden geleden werd op een zondagmiddag tijdens de derde helft het idee van de wedstrijd geboren.



Aan het enthousiasme ligt het niet. De wind op het sportpark is zondagmiddag snijdend koud maar in korte broek en shirt met korte mouwen betreden De Pezerikken het veld. "We hebben het team aangevuld met wat mensen die ook écht kunnen voetballen dus het moet goedkomen", vertelt coach Ad. "Er zitten wel talenten in ons team maar de meesten hebben toch een ander talent. En dat is aan de bar."Het spel gaat gelijk op en beide teams zijn fanatiek. Met de nodige rustpauzes, waarbij het uitgezwete vocht aangevuld kan worden met bier, eindigt de wedstrijd uiteindelijk in een gelijkspel: 2-2.