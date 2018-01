Topstukken zorgen voor topdrukte in Eindhovense Van Abbemuseum: 'twee keer zoveel bezoekers'

Rembrandt en Appel, de toppers in 'Topstukken on tour' (foto: Tonnie Vossen)

EINDHOVEN - Het openingsweekend van de tentoonstelling ‘Topstukken on tour’ in het Eindhovense Van Abbemuseum heeft voor flinke drukte gezorgd. Dat zegt Daniel Neugebauer van het museum. Grote meesters als Rembrandt, Picasso, Karel Appel en Monet hangen de komende weken in Eindhoven.

“Het was een goed eerste weekend. We hebben twee keer zoveel bezoekers gehad als op een normale zondag”, zegt Daniel Neugebauer. Zaterdag kwamen er zo’n 550 mensen op het museum af. Zondag waren dat er zo’n 800.

“Mensen moesten daardoor wel wat langer wachten aan de deur en aan de kassa. Daarom willen wij toekomstige bezoekers adviseren om door de week te komen.”



LEES OOK: Het 'duurste kamertje van Eindhoven' is in het Van Abbemuseum



Rembrandt en Appel meest in trek

De Nederlandse schilders lijken het meest in trek bij het publiek. “Mensen vragen direct bij binnenkomst waar de Rembrandt hangt. De Karel Appel hangt daar direct in de buurt en daar blijven mensen lang stilstaan.”

“Iedereen had een goed beeld op de topstukken en iedereen kon het allemaal goed zien. Dat ging allemaal heel goed.”



Al met al was het een goed eerste weekend in het Van Abbemuseum maar toch zijn er een paar puntjes die worden aangepakt. “We kregen feedback terug dat de informatieteksten bij de schilderijen wat aan de kleine kant zijn. Niet iedereen kon het lezen”, zegt Neugebauer.“Voor de bezoekers die de komende weken een bezoek brengen aan het museum hebben we de teksten aangepast en wordt het een stuk groter weergegeven. We zijn zeker tevreden met dit eerste weekend.”