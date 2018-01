Zeer gevaarlijke mortierbommen gevonden in sloot Etten-Leur

De politie vond de mortierbommen in een boodschappentas en in een kartonnen doos. (Foto: Politieteam Weerijs)

ETTEN-LEUR - In Etten-Leur zijn zondag 58 mortierbommen gevonden. Volgens de politie gaat het om zeer gevaarlijk vuurwerk. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) moest er zondag aan te pas komen om de bommen op te ruimen.

In een sloot aan de Elshoutweg in Etten-Leur lagen de bommen in een boodschappentas en in een kartonnen doos. Hoe ze daar terecht zijn gekomen en wie het vuurwerk heeft achtergelaten, is niet precies duidelijk.

Professioneel vuurwerk

In Nederland kunnen de mortierbommen (of shells) niet zo maar worden gekocht. Particulieren kunnen het vuurwerk niet aanschaffen en de mortierbommen gaan alleen als professioneel vuurwerk over de toonbank.

De shells worden afgeschoten met een schietbuis.



Ter ontploffing brengen

De combinatie met water zorgt er volgens de politie voor dat de mortierbommen zeer instabiel en zeer gevaarlijk worden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) moest er zondag aan te pas komen om de shells op te ruimen.

Maandag gaat de EOD de bommen ter ontploffing brengen.