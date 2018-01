Van loterij naar loterij voor een rolstoelbus voor hun jonge tweeling

DEN BOSCH - Een sinterklaasloterij hadden ze, een kerstloterij. En nu organiseren Marian Hageman en Dennis Hatz uit Den Bosch een carnavalsloterij. Allemaal om geld bij elkaar te sprokkelen voor een rolstoelbus voor hun tweeling. "Binnen twee jaar moeten onze zoontjes een elektrische rolstoel hebben. Dan hebben we die bus echt nodig."

Hun twee zoontjes Lorenzo en Giovany (beide 4 jaar oud) hebben een sotfwisselingsziekte, het Lesch-Nygan syndroom. Door te veel urinezuur in het lichaam krijgen ze last van hun zenuwstelsel. Spieren verkrampen, lopen lukt vaak niet. De twee jongens zitten nu in een peutelrolstoel. "Dat past ingeklapt maar net in onze auto. Maar de rolstoelen zullen een paar jaar te klein zijn en een nieuwe nodig hebben", zegt Marian.



Als de jongens een elektrische rolstoel hebben, hebben ze ook een bus nodig om vervoerd te kunnen worden. De bus zelf wordt niet vergoed, maar wel de aanpassingen aan de bus zodat de rolstoelen erin kunnen. En omdat de jongens met zijn tweeën zijn, moet de bus ook nog wat groter zijn dan normaal gesproken. "We hebben ongeveer 24.000 euro nodig", zegt Marian.



Sprokkelen

Dat geld hebben ze op dit moment niet, daarom proberen ze wat bij elkaar te sprokkelen. Bijvoorbeeld via loterijen. Lootjes kosten 50 cent, de prijzen zijn gesponsord door vrienden en bekenden. Ze zijn sinds oktober bezig en hebben naar schatting zo'n 900 euro verzameld. "We hebben nog een lange weg te gaan, maar elke euro is er één."



Na de carnavalsloterij zal nog een voorjaars- en zomerloterij volgen. "We proberen telkens wat nieuws te verzinnen", zegt Marian.