Prins Amadeiro XXV neemt na twaalf jaar afscheid van Oeteldonk

DEN BOSCH - Prins Amadeiro XXV stopt er na de komende carnaval in Den Bosch mee. Dat maakt hij vanavond bekend. De prins bekleedde twaalf jaar de Oetdeldonkse troon.

Volgens de prins is dit het geschikte moment om afstand te doen van zijn amt. 'Oeteldonk bevindt zich naar onze overtuiging in stabiel vaarwater', schrijft hij in zijn afscheidsbrief. Hij hoopt dat zijn opvolger, Prins Amadeiro XXVI opnieuw voor een lange reeks aan zal blijven.



LEES OOK: Prins Amadeiro XXV van Oeteldonk bekend



Tranen

Het afscheid gaat niet zonder slag of stoot, meldt de prins. 'Die tranen zijn ons niet vreemd. Wij houden immers zielsveel van Oeteldonk, en nog meer van de Oeteldonkers. Daar waar wij zo intiem deelgenoot mochten zijn van hun leven. Letterlijk van geboorte tot de dood, in voor- en tegenspoed, met een lach en een traan.'



Oeteldonk kiest altijd een prins van buiten de stad voor langere duur. Prins Amadeiro XXV kwam uit Alphen aan den Rijn. Zijn opvolger zal de 26ste prins carnaval in de stad zijn.